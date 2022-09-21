المرتضى بحث وسفير باكستان في المستجدات السياسية والثقافية

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، سفير دولة باكستان في لبنان سلمان الأطهر.

وكانت جولة أفق في مجمل التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وضرورة تفعيلها، بخاصة وان البلدين يتميزان بغنى ثقافي وقواسم مشتركة أبرزها، التنوع والوحدة، فضلًا عن التحديات التي تواجه كليهما والتصدي لها كل في منطقته على الصعيد الثقافي والفكري.

Advertisement

وتطرق اللقاء بين الوزير المرتضى وسفير باكستان الى وضع جدول اعمال في مجال التعاون الثقافي على ان يبدأ تنفيذه قريبًا.