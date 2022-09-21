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لبنان

المرتضى بحث وسفير باكستان في المستجدات السياسية والثقافية

Lebanon 24
21-09-2022 | 08:25
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إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، سفير دولة باكستان في لبنان سلمان الأطهر.

 

وكانت جولة أفق في مجمل التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وضرورة تفعيلها، بخاصة وان البلدين يتميزان بغنى ثقافي وقواسم مشتركة أبرزها، التنوع والوحدة، فضلًا عن التحديات التي تواجه كليهما والتصدي لها كل في منطقته على الصعيد الثقافي والفكري.

 
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وتطرق اللقاء بين الوزير المرتضى وسفير باكستان الى وضع جدول اعمال في مجال التعاون الثقافي على ان يبدأ تنفيذه قريبًا.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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