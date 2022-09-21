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لبنان
الجيش أوقف مطلوباً في جبل محسن
Lebanon 24
21-09-2022
|
09:56
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:
بتاريخ 20 / 9 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن- طرابلس المواطن (ع.ج.) لرميه زجاجة مولوتوف على مركز إحدى الجمعيات في منطقة بعل الدراويش- طرابلس بتاريخ 18 /9 /2022، ولقيادته دراجة نارية من دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف.
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سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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