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لبنان

حميه: القانون كتب لينفذ

Lebanon 24
21-09-2022 | 10:36
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اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه  ان "القانون كتب لينفذ"، واشار الى ان "تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على ان المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال عليه ان يكون مسؤولاً عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات"، معتبرا ان "المخالفين لأحكام هذه المادة ، هم معرضون حكما للمساءلة القانونية".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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