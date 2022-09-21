حميه: القانون كتب لينفذ

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه ان "القانون كتب لينفذ"، واشار الى ان "تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على ان المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال عليه ان يكون مسؤولاً عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات"، معتبرا ان "المخالفين لأحكام هذه المادة ، هم معرضون حكما للمساءلة القانونية".

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