مكاري نعى المطران بولس سعادة: سيبقى أيقونة وفاء وصفحة مضيئة بكتاب الصداقة

غرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

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"يغادرنا اليوم المطران بولس آميل سعادة الذي ورثت محبته عن الاهل ولم أشعر مرة وانا اصافحه إلا انه من صلب الاهل .جمعنا شغف الكتب وتبادل الثقافات وأولوية حب زغرتا الزاوية في السلم والحرب .ترحل وتبقى ايقونة وفاء وصفحة مضيئة في كتاب الصداقة".