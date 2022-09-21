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لبنان

مكاري نعى المطران بولس سعادة: سيبقى أيقونة وفاء وصفحة مضيئة بكتاب الصداقة

Lebanon 24
21-09-2022 | 13:40
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غرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري عبر حسابه على تويتر قائلاً: 
 
"يغادرنا اليوم المطران بولس آميل سعادة الذي ورثت محبته عن الاهل ولم أشعر مرة وانا اصافحه إلا انه من صلب الاهل .
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جمعنا شغف الكتب وتبادل الثقافات وأولوية حب زغرتا الزاوية في السلم والحرب .
ترحل وتبقى ايقونة وفاء وصفحة مضيئة في كتاب الصداقة".
 
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