مكاري نعى المطران بولس سعادة: سيبقى أيقونة وفاء وصفحة مضيئة بكتاب الصداقة

يغادرنا اليوم المطران بولس آميل سعادة الذي ورثت محبته عن الاهل ولم أشعر مرة وانا اصافحه إلا انه من صلب الاهل .
جمعنا شغف الكتب وتبادل الثقافات وأولوية حب زغرتا الزاوية في السلم والحرب .
ترحل وتبقى ايقونة وفاء وصفحة مضيئة في كتاب الصداقة . pic.twitter.com/RflukRYlKy
— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) September 21, 2022
يغادرنا اليوم المطران بولس آميل سعادة الذي ورثت محبته عن الاهل ولم أشعر مرة وانا اصافحه إلا انه من صلب الاهل .
جمعنا شغف الكتب وتبادل الثقافات وأولوية حب زغرتا الزاوية في السلم والحرب .
ترحل وتبقى ايقونة وفاء وصفحة مضيئة في كتاب الصداقة . pic.twitter.com/RflukRYlKy