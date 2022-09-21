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لبنان

في أنصار.. حادث سير يُوقع 4 جرحى!

Lebanon 24
21-09-2022 | 15:32
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ 4 شبان أصيبوا بجروح مختلفة في حادث وقع عصر اليوم على طريق معتقل انصار سابقا - الدوير.
وفي التفاصيل، فإنّ الشابين جلال علي جابر رمال (20 عاماً)، وحسن علي عفيف حوماني (19 عاماً)، كانا معاً على دراجة نارية على طريق فرعي في معتقل انصار سابقا - الدوير عندما اصطدما بالمواطن محمود عاصي وبشخص آخر من آل عاصي ايضا، كانا يمارسان رياضة المشي في المنطقة.
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وتسبب الحادث باصابة رمال وحوماني ومحمود عاصي بجروح، فيما عملت سيارات الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة الاسلامية من مركزي الدوير وانصار على نقلهم الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث اخضعوا للاسعافات الاولية. 

أما الجريح الرابع من آل عاصي فقد تمت معالجته في مكان الحادث.
 
 
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