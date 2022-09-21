26
o
بيروت
28
o
طرابلس
8
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان مشترك أميركي - فرنسي - سعودي حول لبنان: لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
Lebanon 24
21-09-2022
|
17:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا بيان أميركي - فرنسي - سعودي بخصوص لبنان إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، وتحديداً تلك الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
Advertisement
البيان المشترك قال انه من المهم انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتغلب على الأزمة الحالية.
البيان المشترك دعا الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بما يتناسب مع الدستور في لبنان .
البيان أكد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 و 2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، ويؤكد التزام تلك الدول باتفاق الطائف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صحافية لبنانية شابة ترحل باكرا بعد صراع مع الخبيث.. العروس الجميلة نامت بسلام
Lebanon 24
صحافية لبنانية شابة ترحل باكرا بعد صراع مع الخبيث.. العروس الجميلة نامت بسلام
06:15 | 2022-09-21
21/09/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
13:49 | 2022-09-21
21/09/2022 01:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)
Lebanon 24
هرج ومرج على متن طائرة متوجهة إلى دبي.. شاهدوا ماذا فعل هذا الراكب (فيديو)
00:04 | 2022-09-21
21/09/2022 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. إليكم تسعيرته الصباحية في السوق الموازية
01:56 | 2022-09-21
21/09/2022 01:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-21
21/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:13 | 2022-09-21
ميقاتي ل" الشرق الاوسط": خطوات الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "إيجابية لكنها ليست نهائية"
19:33 | 2022-09-21
فتور في العلاقة
19:30 | 2022-09-21
مرشّحون للرئاسة من خارج الأسماء المتداولة
16:55 | 2022-09-21
اعتصام أمام شركة كهرباء قاديشا احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه
16:31 | 2022-09-21
مقدمات نشرات الأخبار
15:50 | 2022-09-21
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
فيديو
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
22/09/2022 03:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
22/09/2022 03:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
22/09/2022 03:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact