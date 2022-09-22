الأزمة لم تهزمها... موظفة "بنك" تطلق مشروعها الخاص "فرن نسوان" (صور)

وقالت جنان حايك أن الأزمة الاقتصادية بلبنان والبنوك خاصة خففت كلفة العمل وفرصه، حتى تم ٌإقفال فرع البنك الذي كنت أعمل فيه، وقد جاءتني بعد المقترحات لكني فضلت المغادرة والانتقال إلى عمل آخر وكان مشروعي الخاص هو البديل.وأفادت جنان حايك "لقد كانت فكرة افتتاح مشروع خاص بي فكرة تراودني منذ سنوات، حتى جاء الانهيار الاقتصادي الذي خيّم على لبنان، والذي دفعني لتحوّل فكرتي، لمشروع فعلي على الأرض الواقع".وقالت جنان حايك عن مشروعها "صحيح أن الأزمة المالية في لبنان جعلتني أفقد عملي في البنك وبسبب الأزمة خسرت عملي، ولكني لا أعتبر نفسي قد خسرت هذه السنوات الثمانية والعشرين التي قضتها في الأعمال البنكية، بالعكس فهذه الخبرة ألتني لبلوغ هذه المرحلة في مشروعي الخاص اليوم". "سكاي نيوز عربية"