قفزة جديدة لسعر قارورة الغاز.. إليكم الثمن الجديد

ارتفع سعر قارورة الغاز، اليوم الخميس، 13 ألف ليرة لبنانية، ليُصبح 388 ألف ليرة.

ويوم أمس، كان سعر الغاز 375 ألف ليرة، في حين أنه ناهز قبل ذلك الـ401000 ليرة لبنانية.