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لبنان

في الميناء... اشكال واستخدام للسلاح

Lebanon 24
22-09-2022 | 04:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في مدينة الميناء بالقرب من "بيت الفن"، تم خلاله اطلاق نار من سلاح حربي دون تسجيل اصابات.
 
وعلى الفور، حضر عناصر القوى الامنية الى مكان الاشكال، وتم فتح تحقيق بالحادثة. 
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