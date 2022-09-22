موظفو الإدارات والمؤسسات العامة في النبطية اعتصموا ملوّحين بالعودة إلى الإضراب

نفذ موظفو الإدارات والمؤسسات العامة في النبطية اعتصاماً امام السرايا، ملوحين بـ "العودة الى الاضراب المفتوح ان لم تلب مطالبهم بزيادة رواتبهم ورفعها بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار".





وخلال الاعتصام، تحدث عضو رابطة الإدارة العامة حسن وهبي، فلوّح بـ "العودة الى الاضراب المفتوح اذا لم يتم تصحيح الرواتب"، مشيرا إلى أن "رفع الرواتب 3 اضعاف لا تلبي الحاجة للموظفين فلا يهمني من يقبض 8 ملايين ليصبح 18 مليونا بل الذي يهمني من يقبض مليون ونصف المليون، ماذا تفيده أربعة ملايين ونصف المليون، لا تعيله أسبوعا".

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وأضاف: "هناك شيء غير منطقي، نحن اخر الشهر ينتهي مفعول الإنتاجية التي اعطونا إياها وهو بدل الحضور بين 150 و350 الفا حسب الفئة وهذا ينتهي مفعوله اخر الشهر وعليهم ربط موضوع الإنتاجية بالدولار وغير ذلك مرفوض".