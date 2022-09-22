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لبنان
إعتصام لموظفي الادارات العامة في النبطية... ماذا قالوا عن العودة للاضراب؟
Lebanon 24
22-09-2022
|
06:32
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نفذ موظفو الإدارات والمؤسسات العامة في النبطية اعتصاما امام السراي الحكومي في النبطية مهددين بالعودة الى الاضراب المفتوح ان لم يتم الاستجابة لمطالبهم بزيادة رواتبهم وزيادتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار.
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