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لبنان

نائب يتحدث عن "الفلتان" الامني في هذه المنطقة.. هذا ما كشفه!

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:05
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كتب النائب ميشال المر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الفلتان الأمني في المتن يزداد بشكل خطير!
عمليات سرقة يومية بكل البلدات، لا توفر لا مدارس ولا مقرات رسمية!
الأمر غير مقبول وعلى القوى الأمنية حسم الوضع سريعاً منعاً لأن تأخذ الأمور اتجاهاً أخطر، وعلى النواب عدم التهرب من جلسة ٢٦ ايلول لاقرار موازنة منصفة للقوى الأمنية والعسكرية!".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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