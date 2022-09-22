مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان

كتب الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية، عبر حسابه على "فيسبوك" عن مخاطر الطقس خلال هذه الاسبوع في العالم:



Advertisement برشيلونا، شمال الجزائر، جنوب فرنسا، تونس، وسط ايطاليا (روما)، كرواتيا. وايضاً سوف تتعرض المناطق التركية الشمالية لأمطار غزيرة سيكون تأثيرها قوياً على جورجيا وسوتشي، مع خطر تشكل السيول.

والجدير ذكره انّ حركة المحيطات ما زالت في بداية ثورانها وسوف تتشكل عواصف استوائية في خليج المكسيك يُخشى ان تتحوّل الى اعصار من الدرجة العالية قد يهدد جنوب الولايات المتحدة الاميركية. منخفضات جوية ذات فعالية عالية ستضرب غرب وجنوب اوروبا وشمال افريقيا، تترافق مع امطار طوفانية وثلوج على جبال الالب، وسوف تتشكل السيول والفيضانات في المناطق التالية:برشيلونا، شمال الجزائر، جنوب فرنسا، تونس، وسط ايطاليا (روما)، كرواتيا. وايضاً سوف تتعرض المناطق التركية الشمالية لأمطار غزيرة سيكون تأثيرها قوياً على جورجيا وسوتشي، مع خطر تشكل السيول.والجدير ذكره انّ حركة المحيطات ما زالت في بداية ثورانها وسوف تتشكل عواصف استوائية في خليج المكسيك يُخشى ان تتحوّل الى اعصار من الدرجة العالية قد يهدد جنوب الولايات المتحدة الاميركية.

في لبنان

يستمر الطقس الخريفي في لبنان حتى مساء الاحد، بحيث ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها بسبب تمدد موجة شبه حارة من صحراء مصر وليبيا نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فترتفع الاسبوع المقبل بمعدل 6 درجات بقاعاً و 4 درجات ساحلاً.

ويبقى الطقس حالياً منعشاً، غائماً على الساحل والجبال الغربية ويُحتمل ان تتساقط امطار خفيفة وغير شاملة.