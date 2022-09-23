نائب "سيسمّي الأشياء بأسمائها"

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أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنه تقدم منذ فترة بكتاب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي طلب فيها الإيعاز إلى البلديات ببذل كل الجهود اللازمة لضمان حسن تطبيق قرار وزير الزراعة المتعلق بتنظيم قطع الأشجار أو استثمار الغابات والأحراج بالتنسيق مع المراجع المعنية في وزارة الزراعة والبلديات والجمعيات المختصة مع ازدياد قطع الأشجار أو حرق الغابات بغرض بيع الحطب للتدفئة في الشتاء.ولفت الى أن "تشحيل الغابات والقطع بطريقة علمية ومنظمة هو السبيل الأمثل للحفاظ على أشجارنا وفي الوقت نفسه مساعدة المواطن في التدفئة خصوصا في ظل الغلاء الفاحش في سعر المازوت ودولرته".وختم: "سيتحول هذا الكتاب إلى سؤال للحكومة إذا لم يتم التعاطي معه بجدية. وسأعقد قريبا مؤتمراً صحافياً للإضاءة على تجاوزات بعض البلديات والسلطات المحلية في الشمال والكوره وشرطة البلديات في مسألة قطع الأشجار وتغطيتها وسأسمي الأشياء كما هي... و أُعذر من أنذر... وأكيد بيعرفوا حالهم".