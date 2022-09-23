عبود: لخطة طوارئ معيشية

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النائب جميل عبود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: "تعجز الكلمات عن التعبير، أمام الفاجعة التي ألمت بطرابلس جراء غرق قارب يقل عائلات ولت هاربة من أزمات لبنان، ولا يسعنا سوى إبداء الحزن والأسى على شهداء لقمة العيش في عرض البحر".واعتبر أن "تكرار حوادث القوارب التي تنطلق بصورة غير شرعية، تستدعي إطلاق خطة طوارئ معيشية لإنقاذ طرابلس، ولا يسعنا إلا أن نناشد المعنيين عقد اجتماعات مكثفة ووضع كل الامكانات لاغاثة المناطق الفقيرة في طرابلس".