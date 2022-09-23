Advertisement

لبنان

عبود: لخطة طوارئ معيشية

Lebanon 24
23-09-2022 | 02:38
A-
A+
Doc-P-993382-637995228919775355.png
Doc-P-993382-637995228919775355.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
النائب جميل عبود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: "تعجز الكلمات عن التعبير، أمام الفاجعة التي ألمت بطرابلس جراء غرق قارب يقل عائلات ولت هاربة من أزمات لبنان، ولا يسعنا سوى إبداء الحزن والأسى على شهداء لقمة العيش في عرض البحر".
Advertisement
 
واعتبر أن "تكرار حوادث القوارب التي تنطلق بصورة غير شرعية، تستدعي إطلاق خطة طوارئ معيشية لإنقاذ طرابلس، ولا يسعنا إلا أن نناشد المعنيين عقد اجتماعات مكثفة ووضع كل الامكانات لاغاثة المناطق الفقيرة في طرابلس".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-23
04:22 | 2022-09-23
06:48 | 2022-09-23
10:06 | 2022-09-23
10:02 | 2022-09-23
10:00 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website