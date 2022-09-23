انتشرت فيديوهات له وهو يقوم بعمليات سلب ونشل وسرقة... هكذا وقع بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن هوية أحد المشتبه بهم، كان قد سبق ونُشر فيديو له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينفّذ عمليات سلب ونشل على متن دراجة آلية، وفيديو آخر اثناء إقدامه على سرقة هاتف خلوي، وذلك في محلتي تحويطة الغدير وحي السلم.بناء عليه، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجده، كما تبيّن انه دائم الحذر في تنقّلاته.على الأثر، نفّذت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب كميناً محكماً في بلدة كونين / قضاء بنت جبيل وتمكنت من توقيفه، ويدعى:م. ص. (مواليد عام 1983، لبناني)يوجد بحقه /3/ مذكرات قضائية بجرم سرقة.سلم الموقوف والمضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.