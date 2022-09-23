28
o
بيروت
34
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتشرت فيديوهات له وهو يقوم بعمليات سلب ونشل وسرقة... هكذا وقع بقبضة قوى الأمن!
Lebanon 24
23-09-2022
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن هوية أحد المشتبه بهم، كان قد سبق ونُشر فيديو له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينفّذ عمليات سلب ونشل على متن دراجة آلية، وفيديو آخر اثناء إقدامه على سرقة هاتف خلوي، وذلك في محلتي تحويطة الغدير وحي السلم.
Advertisement
بناء عليه، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجده، كما تبيّن انه دائم الحذر في تنقّلاته.
على الأثر، نفّذت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب كميناً محكماً في بلدة كونين / قضاء بنت جبيل وتمكنت من توقيفه، ويدعى:
م. ص. (مواليد عام 1983، لبناني)
يوجد بحقه /3/ مذكرات قضائية بجرم سرقة.
سلم الموقوف والمضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:52 | 2022-09-23
23/09/2022 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-22
22/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على مركب الموت قبالة شاطئ طرطوس
Lebanon 24
العثور على مركب الموت قبالة شاطئ طرطوس
13:30 | 2022-09-22
22/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
01:45 | 2022-09-23
23/09/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-09-23
اسباب ترجّح ان تبصر الحكومة النور قريبًا
04:22 | 2022-09-23
عدّاد ضحايا مركب طرطوس إلى ارتفاع.. إليكم آخر حصيلة
06:48 | 2022-09-23
ميقاتي تابع التطوّرات المتعلّقة بغرق الزورق مقابل ساحل طرطوس... واتصل بحمية وقائد الجيش
10:06 | 2022-09-23
رداً على إشاعات بيعها.. حمية يكشف مصير الباصات الفرنسية
10:02 | 2022-09-23
بطريقة مبتكرة... شاهدوا بالصورة كيف حاول تهريب مخدرات إلى سجينين
10:00 | 2022-09-23
ماذا أعلن المكتب الإعلامي للقرم حول الترقيات في وزارة الإتصالات؟
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
23/09/2022 17:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
23/09/2022 17:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
23/09/2022 17:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact