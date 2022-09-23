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لبنان

الخطيب: التعاون بين القوى السياسية شرط ضروري للخروج من المحنة

Lebanon 24
23-09-2022 | 06:18
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رأى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "التعاون بين القوى السياسية اللبنانية شرط ضروري للخروج من المحنة التي يعيشها الشعب اللبناني والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة المصيرية".
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ولفت الخطيب خلال خطبة الجمعة الى أن "لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة إنتاج نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات وإعادة النهوض ليؤدي دوره الريادي والرسالي، وإن اختلاف الانتماء الديني لا يشكّل عائقاً أمام العيش الواحد بل دافعاً لتوحيد الرؤى من أجل حياة كريمة وآمنة ونموذجية". 

وقال: "إنّ الحاجة الملحّة اليوم هي في الوصول وبأقرب فرصة ممكنة الى تأليف حكومة تشكّل الأرضية اللازمة لمعالجة الأزمات التي تعصف بالبلد وتضغط على المواطنين، وعلى القوى السياسية الخروج من لعبة حافة الهاوية التي تؤدي الى توسيع الهوّة بين الأفرقاء المختلفين وتعقّد الحلول، ما يحتم ان يتوافقوا على انتخاب رئيس للجمهورية يحظى باجماع وطني يكون نتاج التشاور بين الكتل النيابية، فالاوضاع صعبة جداً والظروف التي يعيشها لبنان تستدعي جهداً استثنائياً وتنازلات متبادلة للحؤول دون الوقوع في الفراغ الرئاسي الذي يضر بمصلحة ولبنان ويربك أداء المؤسسات الرسمية ولا سيما الدستورية منها". 
 

وتابع: "ونحن اذ نطالب اللبنانيين بالتكافل والتضامن الاجتماعي لتجاوز الازمات المعيشية المستفحلة التي تنذر بعواقب وتداعيات اجتماعية خطيرة، فاننا نتوجه بالشكر لكل من بادر ووقف مع لبنان في هذه الازمة الصعبة، ونخص بالشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مبادرتها بتقديم الدعم النفطي لرفع مستوى التغذية بالطاقة الكهربائية لعموم اللبنانيين، ونشكر حكومة العراق على دعمها وكل من يدعم لبنان، ونأمل ان تحذو الدول الشقيقة والصديقة حذو العراق وايران فتجسد تضامنها مع لبنان بتقديم الدعم المطلوب على كل المستويات للحؤول دون تنامي هجرة اللبنانيين المحفوفة بالمخاطر، والتي كان اخرها الفاجعة التي ازهقت حياة المهاجرين قبالة شاطئ طرطوس التي نتوجه باحر التعازي الى ذوي الضحايا ونسأل الله ان يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل" .  
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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