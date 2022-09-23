دريان هنأ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي باليوم الوطني للملكة العربية السعودية، سائلا الله عز وجل "أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها الرشيدة والحكيمة وجيشها وشعبها الشقيق من أي مكروه أو سوء وان ينعم على المملكة بدوام الازدهار والتطور والنمو".

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وقال المفتي دريان في بيان: "اليوم الوطني السعودي نستذكر فيه تاريخ المملكة المجيد في حمل أمانة الإسلام ورعاية شؤون العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ودورها الريادي وإنجازاتها الكبيرة والمتعددة داخل المملكة وفي شتى دول العالم، وهي مملكة الخير والعزة والكرامة، وستبقى في شموخها ذخرا للعروبة والإسلام، وقبلة للعرب والمسلمين، ولكل محبي السلام والاعتدال والوسطية".