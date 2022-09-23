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لبنان

جعجع: للإسراع بإيصال رئيس لإنقاذ اللبنانيين من مسلسل الموت

Lebanon 24
23-09-2022 | 08:23
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أشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الى أن "اليوم، عبّارة موت جديدة من طرابلس وعشرات الضحايا ودموع وآلام مستمرّة. والبارحة، اقتحامات لمجموعة من المصارف تسببت بإقفال مصرفي عام  وبعذابات إضافيّة للمواطن اللبنانيّ.وقبلها، انهيار أجزاء من أهراءات القمح في مرفأ بيروت ومزيد من التلوث والآلام والمعاناة لأهالي العاصمة. وقبلها أيضا وأيضا "عبّارة" موت أولى من طرابلس، وقبلها، وقبلها، وقبلها".
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واضاف في بيان: "لقد سئمنا كما سئم اللبنانيون بيانات التضامن والتعازي عند كل فاجعة تلم بنا، والمطلوب هو وضع حد للمصائب التي تتكرّر وتتوالى. فالشعب اللبناني يريد الإنقاذ، ولن يخلصنا من هذا المسلسل الجهنمي إلا رئيس جمهوريّة إنقاذي جديد، لا رئيس يتحاصص من خلاله الفرقاء السياسيون".

وختم:"إن لبنان يغرق أكثر فأكثر، ما يحتّم علينا الإسراع بإيصال رئيس على قدر التحديات لإنقاذ اللبنانيين من مسلسل الموت واليأس والخراب الذي أوصلونا إليه".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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