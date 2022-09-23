بطريقة مبتكرة... شاهدوا بالصورة كيف حاول تهريب مخدرات إلى سجينين

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بعد عملية تفتيش دقيقة، تمكّنت عناصر التفتيشات في سجن القبة في وحدة الدرك الإقليمي، من العثور مع المدعو:ع. م. (من مواليد عام 2000، لبناني)على كمية من حشيشة الكيف، مخبّأة بطريقة احترافية بشكل مكعّبات عدد /50/ داخل عقب حذاء رياضي، وذلك بهدف إدخالها إلى السجن لكل من السجينين (ج. م.) و(ه. ف.)التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.