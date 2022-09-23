"لا أحد يرغب في الذهاب الى المجهول".. باسيل: لستُ مرشحاً إلا بعد إعلان ترشحي

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أكدّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "هناك حكومة ستشكّل لأن لا أحد يرغب في الذهاب الى المجهول".وفي الملف الرئاسي لفت باسيل إلى أنه "حتى الآن ليس مرشّحاً لرئاسة الجمهورية"، قائلاً: "لستُ مرشحاً إلا بعد إعلان ترشحي، وهذا ما لم أعلنه بعد".وفي مقابلة مع "النهار"، قال باسيل أنه لن يصوّت لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، و"يعلم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه لا "يمون عليّ" بما لا أقتنع به".كما وأعلن باسيل رفضه تأييد ترشيح النائبين نعمة افرام وميشال معوض للرئاسة، قائلاً: "الأخلاق كل شي"، ورأى أن انتخاب قائد الجيش جوزيف عون يحتاج تعديلاً دستورياً.ورداً على سؤال حول إمكانية التصويت لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يوماً، قال: "لن أصوّت له، ولا أرى أنه مع الوقت يتحسن بل يتراجع؛ ومن وقت السجن وحتى اليوم لم أرَ شخصاً اتعظ أو تعلّم".وفي سياق منفصل، جدّد باسيل اقتناعه بسلاح "حزب الله" في مواجهة اسرائيل و"داعش"، و"ليس في مسائل ثانية".وعن المفاوضات البحرية مع اسرائيل، قال "انتهينا من اتفاق الترسيم بغض النظر عن التوقيت الذي أفترضه قبل الانتخابات الاسرائيلية"، مشيراً إلى أن "حزب الله أكثر من جاهز لحرب لا يريدها".