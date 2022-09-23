كتلة "تجدد" بعد لقاء جعجع: المطلوب رئيس سيادي وإنقاذي وإصلاحي

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، كتلة "تجدد"، التي تضم النواب: ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، في حضور نائبي تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم وإيلي خوري.وأكد عبد المسيح باسم الوفد أن "نحن على تفاهم واضح مع القوات اللبنانية أننا لا نريد فراغا في سدة الرئاسة، بل نحتاج إلى رئيس جديد قبل 31 تشرين الاول، لكن ليس أي رئيس، باعتبار أن البلد لم يعد يحتمل 6 سنوات أخرى من عزله عن محيطه العربي والعالمي، وان يكون دولة ضعيفة تفتقر الى اصلاحات جوهرية ولا تحترم الدستور. كما لم يعد يحتمل 6 سنوات أخرى من الذل لأبنائه الذين يقفون في الطوابير من أجل مليون ليرة من المصرف أو على ابواب المستشفيات او لشراء دواء او حليب او مازوت او الهرب في عبّارات الموت غير الشرعية والموت على الطرق غير الآمنة".وأردف: "بداية التغيير كانت في الانتخابات النيابية الأخيرة وفي اللقاءات نحو وحدة المعارضة وتثبيتها. أما مدخل التغيير فهو رئاسة الجمهورية، والأكيد تشكيل حكومة تأخذ البلد بالاتجاه الصحيح."وأشار إلى أن "البلد لم يعد يحتمل 3 أنواع رؤساء جمهورية، وهي: رئيس يتبع ويكمل النهج الحالي الذي أوصلنا الى الإفلاس والعزلة والفشل أو رئيس آدمي بس ضعيف لا خبرة لديه يكون فقط متابعا للأزمة وشاهدا على الانهيار او رئيس يسقط علينا من فوق ولا يعيش معنا، مواكبا معاناة اللبنانيين ووجعهم".وشدد على أن "المطلوب رئيس سيادي وانقاذي واصلاحي يتمتّع بالقدرة الكافية"، وقال: "هذا لن نشهده، إلا مع اتفاق كل القوى المعارضة على مختلف انتماءاتها وتنوعها لمواجهة هذا الاستحقاق وإعادة لبنان وهويته الى أصالته التي تربّينا عليها جميعنا ونؤمن بها".