Advertisement

لبنان

مخزومي استقبل شيا: البيان الأميركي الفرنسي السعودي خريطة طريق وسبيل لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
23-09-2022 | 13:07
A-
A+
Doc-P-993574-637995605185456935.png
Doc-P-993574-637995605185456935.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة غداء في دارته، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين.
 
وأشار مخزومي على الاثر، الى أن "الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة، وإلى الاستحقاقات المفصلية المقبلة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً أنها "يجب أن تحصل في موعدها الدستوري".
Advertisement

ونوه مجدداً بالبيان الأميركي الفرنسي السعودي الذي "شكل خريطة طريق وسبيلاً لإنقاذ لبنان"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة".
  
وقال: "جرى التركيز على ملف ترسيم الحدود البحرية على أنه ملف حيوي بالنسبة للبنان. لقد حان الوقت ليصل هذا الملف إلى خواتيمه، لا سيما أن هذه الثروة هي المورد الوحيد المتبقي للبلد على المستوى الاقتصادي".

أضاف: "ان استخراج الغاز والنفط ضرورة لإنعاش الاقتصاد والمساهمة في انقاذ البلد من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها، وتغيير صورتنا من بلد اقتصاد ريعي إلى بلد تنموي واقتصاد منتج".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-09-23
03:00 | 2022-09-23
02:30 | 2022-09-23
17:24 | 2022-09-23
17:05 | 2022-09-23
16:09 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website