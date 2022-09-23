مخزومي استقبل شيا: البيان الأميركي الفرنسي السعودي خريطة طريق وسبيل لإنقاذ لبنان

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استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة غداء في دارته، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين.وأشار مخزومي على الاثر، الى أن "الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة، وإلى الاستحقاقات المفصلية المقبلة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً أنها "يجب أن تحصل في موعدها الدستوري".ونوه مجدداً بالبيان الأميركي الفرنسي السعودي الذي "شكل خريطة طريق وسبيلاً لإنقاذ لبنان"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة".وقال: "جرى التركيز على ملف ترسيم الحدود البحرية على أنه ملف حيوي بالنسبة للبنان. لقد حان الوقت ليصل هذا الملف إلى خواتيمه، لا سيما أن هذه الثروة هي المورد الوحيد المتبقي للبلد على المستوى الاقتصادي".أضاف: "ان استخراج الغاز والنفط ضرورة لإنعاش الاقتصاد والمساهمة في انقاذ البلد من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها، وتغيير صورتنا من بلد اقتصاد ريعي إلى بلد تنموي واقتصاد منتج".