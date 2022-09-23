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لبنان

توضيح من نقابة المستشفيات حول كلام نسب إلى هارون

Lebanon 24
23-09-2022 | 13:12
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أوضحت نقابة المستشفيات في بيان، على "ما صدر في أحد المواقع الإلكترونية عن أن نقيب المستشفيات سليمان هارون صرح بأن 70 في المئة من المرضى في المستشفيات هم من السوريين والفلسطينيين لأن الأمم المتحدة تساعدهم، في حين أن 30 في المئة فقط منهم من اللبنانيين".
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وأشارت إلى أن "الصحيح هو أن بعض المستشفيات، وتحديدا في منطقة البقاع، هو في هذا الوضع، وليس كل المستشفيات".
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