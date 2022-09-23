معطيات جديدة لوزير الأشغال حول ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس... ماذا أفاد؟

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في بيان، ان "عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس بلغ حتى الساعة 87 ضحية، فيما يعالج 20 من الناجين في المستشفى".

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