شيا عن "مركب الموت": لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الأمل في المستقبل

في معرض تعليقها على غرق "مركب الموت"، الذي انطلق من الشمال، قبالة السواحل السورية، غردت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عبر حساب السفارة الأميركية في بيروت عبر تويتر قائلةً:

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"ها نحن نتابع كل يوم التقارير المفجعة حول مأساة المركب الذي غرق في 22 أيلول والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، ومنهم أطفال. نقدم أحر التعازي لأسر الضحايا. ونتعاطف مع جميع أولئك في لبنان الذين يقودهم اليأس إلى خيارات الحياة أو الموت هذه".



ودعت إلى "محاسبة أولئك الذين يستغلون يأسهم، ونحث قادة البلاد على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الأمل في المستقبل".