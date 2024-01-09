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متفرقات

معلومة غريبة.. الشّمس ليست المعيار لصياح الديك!

Lebanon 24
09-01-2024 | 01:09
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توصل باحثون في اليابان إلى أن الديك يتبع ساعته البيولوجية وليس ضوء النهار عندما يبدأ بالصياح صباحًا، إذ غالباً ما يبدأ بالصياح قبل الغسق، أي قبل ظهور أشعة الشمس الأولى، حسب الدراسة.
 
وقد لاحظ الباحثون سلوك عدد من الديوك، تم تعريض بعض هذه الديوك لضوء خافت مستمر بحيث لم تعد قادرة على تحديد الوقت من اليوم بشكل موضوعي. ومع ذلك فقد صاحوا بشكل عادي في الصباح الباكر واستمروا على ذلك على مدار أسابيع. ويشير هذا إلى أن الديك يتبع ساعته البيولوجية بشكل أساسي.
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كما توصل الباحثون إلى أن ما يشجع الديك على الصياح أكثر، هو سماع صياح ديك آخر. وهو ما يلاحظ في الصباح الباكر وبشكل واضح في الريف، فعندما يبدأ ديك بالصياح، سرعان ما يتبعه ديك آخر. ويبدو أن كل هذا يعمل عبر الساعة البيولوجية للديك.(DW)
المصدر: DW
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