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أثناء خضوعه لجراحة خطيرة في الدماغ عزف على "الساكسفون" لمدة 9 ساعات.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
18-10-2022 | 02:00
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في إيطاليا، خضع عازف موسيقى لعملية جراحية معقدة في الدماغ، مارس خلالها العزف لمدة استغرقت 9 ساعات، حيث أجرى الفريق في مستشفى بايديا الدولي في روما عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا، تم تحديده فقط باسم  GZ، من أجل إزالة ورم دماغه.

 

وقالت المستشفى في بيان صحفي، إن المريض خضع لـ"جراحة أثناء اليقظة"، حتى يتمكن الأطباء من التأكد من أنهم لن يضروا بوظائفه العصبية، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

 

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وقال قائد الجراحة وجراح الأعصاب الدكتور كريستيان بروجنا: "كل دماغ فريد من نوعه، مثل كل شخص، تتيح جراحة اليقظة إمكانية رسم خرائط دقيقة للغاية أثناء الجراحة للشبكات العصبية التي تكمن وراء وظائف الدماغ المختلفة مثل اللعب والتحدث والتحرك والتذكر والعد."

 

وأخبر GZ الجراحين أن قدرته الموسيقية هي وظيفته الأكثر قيمة، كما قال لشبكة "CBS"، وقال جراح الأعصاب إن السماح لـ GZ بالعزف على الساكسفون أثناء "جراحة اليقظة" كان مفيدًا للفريق، لأنه سمح لهم بمشاهدة وظائف الدماغ التي استخدمها للعب الموسيقى.

 

وخلال الإجراء المطول، عزف GZ الأغنية الرئيسية من فيلم 1970 "قصة حب" والنشيد الوطني الإيطالي، في أوقات مختلفة خلال الجراحة، وأخبر GZ في وقت لاحق المستشفى أنه شعر بالهدوء وليس الخوف أثناء الجراحة التي استغرقت أكثر من تسع ساعات، فيما ذكرت شبكة سي بي إس، أنه عاد إلى حياته الطبيعية بعد الجراحة.

(اليوم السابع)

المصدر: اليوم السابع

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