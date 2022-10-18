أثناء خضوعه لجراحة خطيرة في الدماغ عزف على "الساكسفون" لمدة 9 ساعات.. شاهدوا الفيديو

في إيطاليا، خضع عازف موسيقى لعملية جراحية معقدة في الدماغ، مارس خلالها العزف لمدة استغرقت 9 ساعات، حيث أجرى الفريق في مستشفى بايديا الدولي في روما عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا، تم تحديده فقط باسم GZ، من أجل إزالة ورم دماغه.

وقالت المستشفى في بيان صحفي، إن المريض خضع لـ"جراحة أثناء اليقظة"، حتى يتمكن الأطباء من التأكد من أنهم لن يضروا بوظائفه العصبية، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

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WATCH: A musician had a brain tumor removed in Italy in a nine-hour surgery that he spent awake and fully conscious, all while playing his saxophone. The had the procedure at Rome's Paideia International Hospital.



▶️https://t.co/xzCSMiogeO#brainsurgery #rome #italy #saxophone pic.twitter.com/AkwLeBIrFm — Daily Blast LIVE (@dailyblastlive) October 14, 2022

وقال قائد الجراحة وجراح الأعصاب الدكتور كريستيان بروجنا: "كل دماغ فريد من نوعه، مثل كل شخص، تتيح جراحة اليقظة إمكانية رسم خرائط دقيقة للغاية أثناء الجراحة للشبكات العصبية التي تكمن وراء وظائف الدماغ المختلفة مثل اللعب والتحدث والتحرك والتذكر والعد."

وأخبر GZ الجراحين أن قدرته الموسيقية هي وظيفته الأكثر قيمة، كما قال لشبكة "CBS"، وقال جراح الأعصاب إن السماح لـ GZ بالعزف على الساكسفون أثناء "جراحة اليقظة" كان مفيدًا للفريق، لأنه سمح لهم بمشاهدة وظائف الدماغ التي استخدمها للعب الموسيقى.

وخلال الإجراء المطول، عزف GZ الأغنية الرئيسية من فيلم 1970 "قصة حب" والنشيد الوطني الإيطالي، في أوقات مختلفة خلال الجراحة، وأخبر GZ في وقت لاحق المستشفى أنه شعر بالهدوء وليس الخوف أثناء الجراحة التي استغرقت أكثر من تسع ساعات، فيما ذكرت شبكة سي بي إس، أنه عاد إلى حياته الطبيعية بعد الجراحة.

(اليوم السابع)