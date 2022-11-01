سرقة "هوليوودية" في 60 ثانية! (فيديو)

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عملية سرقة تشبه تلك التي نشاهدها في أفلام "هوليوود"، شهدتها مدينة سان دييغو الأميركية، وكان ضحيتها واحد من أكبر المتاجر المركزية بالبلاد.وقامت مجموعة من اللصوص بتنفيذ عملية على متجر "نوردستروم" الشهير في سان دييغو، بولاة كاليفورنيا الأميركية، وحصلوا على 140 ألف دولار من البضائع وحقائب اليد الفاخرة.وقالت الشرطة إن الحادث وقع الأربعاء، في 26 تشرين الاول، في ويستفيلد يو تي سي، وهي منطقة تجارية بالقرب من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، حسب ما أشار موقع "ديلي ميل" البريطانية.وفي أقل من 60 ثانية، تمكنت المجموعة المكونة من 7 إلى 9 لصوص، من انتزاع عشرات الحقائب ومغادرة المتجر تماما دون أن يوقفهم أحد.وقالت الشرطة بعد الواقعة، إن 70 حقيبة تم سرقتها من المحل.وأفادت السلطات بأن قيمة الحقائب المسروقة تصل إلى 140 ألف دولار.ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة مسلحة بأسلحة، لكنهم كانوا مستعدين بسكاكين صغيرة لإزالة العلامات من الحقائب بسرعة.ويظهر مقطع فيديو للمراقبة من داخل المتجر المجموعة تسير بعيدا بعد سرقة الحقائب.قال مسؤولون في إدارة شرطة سان دييغو إنهم يعتقدون أن مجموعة اللصوص جزء من مجموعة مختصة بالسرقات في لوس أنجلوس.