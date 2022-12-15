محمد ابن الـ 19 عاماً قضى بطريقة مأساوية.. توفي داخل خلاط لمعصرة زيتون!

في حادثة مأساوية، لم يكن موسم الزيتون هذا العام سعيداً كما كل عام عند أسرة الشاب الأردني محمد محمود كناني (19 عاما) في لواء بني كنانة بمحافظة إربد شمال الأردن، والذي لقي حتفه، متأثرا بإصابات بليغة إثر سقوطه في خلاط معصرة زيتون.

مصدر أمني قال لـ"العربية " إن فرق الإنقاذ عملت لمدة ثلاثة ساعات متواصلة حتى تمكنت من إخراج الشاب من داخل خلاط الزيتون، لكن عند إخراجه كان بحالة يرثى لها!.

جهود كبيرة بذلت لإنقاذ الشاب من داخل الخلاط، لكن الماكينات كانت قد اخترقت جسده، رغم تواجد الدفاع المدني والمسعفين فور وقوع الحادث.

9 أطباء مختصين

من جهته، قال مدير مستشفى اليرموك، أحمد العكور، لـ"العربية" إنه تم اتخاذ أقصى الإجراءات الطبية الممكنة لإنقاذ حياة الشاب الكناني، من خلال تدخلات جراحية قام بها 9 اختصاصيين وكادر فني وتمريضي معاون، إلا أنه فارق الحياة نتيجة الإصابات البليغة في أنحاء متفرقة من جسمه.

وفتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقا بالحادثة لمعرفة فيما إذا كان حادثاً عرضياً أو فيه شبهة جنائية.

(العربية)