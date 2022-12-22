قصة أشعلت مواقع التواصل.. سعودي أحرقه صديقه حياً حتى الموت (فيديو)

تصدرت حادثة مقتل الشاب بندر القرهدي حرقاً داخل سيارته في السعودية، حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت هذه الحادثة الأليمة في محافظة جدة، إذ أقدم صديق بندر على إشعال النار بسيارة القرهدي ما أسفر عن وفاته متأثرًا بحروق بالغة.

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وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه السيارة التي احترق داخلها الشاب السعودي بندر القرهدي، الذي أقدم صديقه على توثيقه بداخلها وإشعال النيران فيها، بالتعاون مع بعض الأشخاص ثم الفرار.





وأظهر المقطع السيارة المحترقة داخل قبو إحدى البنايات السكنية في مدينة جدة، وقد احترقت بالكامل، كما تضررت سيارة أخرى مجاورة لها بعد أن طالتها النيران.

وفي منشور متداول، تحدث أحد الشهود عن تفاصيل مقتل الشاب السعودي، حيث قال: "بندر ماحد يقدر عليه، متعافي وكان قلبه قوي، وأتوقع أنهم تظاهروا بأنهم يتصالحون معه، حتى ركب السيارة، وقاموا بإنزاله في مواقف البدروم، في مشروع الأمير فواز، ووثقوه في المقعد، وأشعلوا النيران في السيارة، ثم هربوا تاركين بندر داخلها".









وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شخص يصرخ متألما، قالوا إنه بندر القرهدي بعد تمكنه من الخروج من السيارة المشتعلة، وكان يقول بصوت عال "يا إلهي ماذا فعلت… يا إلهي مالذي قمت به… أنا أخوك…". وأضاف: "بندر نزل من السيارة وهو محترق، واستطاع السير حتى وصل إلى المركز الصحي في مشروع الأمير فواز، وحاولوا إسعافه إلا أنه توفي، وقبل وفاته نطق اسم أحد الجناة، وتم ضبطه".وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شخص يصرخ متألما، قالوا إنه بندر القرهدي بعد تمكنه من الخروج من السيارة المشتعلة، وكان يقول بصوت عال "يا إلهي ماذا فعلت… يا إلهي مالذي قمت به… أنا أخوك…".