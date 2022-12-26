سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دمنهور في مصر، عقب العثور على جثة سيدة تدعى سهير الأنصاري، معروفة ومشهورة بعمل الخير، ملقاة جثة هامدة بطريق رئيسي.



وبدأت القصة بتلقي السلطات المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد السابع من العمر ملقاة على الطريق، وبالفحص تبين أنها جثة سيدة الأعمال الخيرية الشهيرة بالمحافظة سهير الأنصاري، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

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