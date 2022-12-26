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منوعات
ذهبت لتساعد يتيمة فوجدوها جثة على الطريق.. تفاصيل مروعة لمقتل سيدة معروفة بـ"فعل الخير"
Lebanon 24
26-12-2022
|
07:15
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سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دمنهور في مصر، عقب العثور على جثة سيدة تدعى سهير الأنصاري، معروفة ومشهورة بعمل الخير، ملقاة جثة هامدة بطريق رئيسي.
وبدأت القصة بتلقي السلطات المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد السابع من العمر ملقاة على الطريق، وبالفحص تبين أنها جثة سيدة الأعمال الخيرية الشهيرة بالمحافظة سهير الأنصاري، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.
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دافع السرقة
وكشفت التحريات أن السيدة كانت في طريقها لتوصيل مبلغ مالي كبير لعروس يتيمة، بعدما انتهت من اجتماع لمجلس أمناء إحدى مدارس دمنهور، ثم أدت صلاة العصر وسافرت بمفردها لتوصيل المبلغ المالي الذي جمعته من أموال الصدقات والتبرعات للعروس.
وتعكف أجهزة الأمن حاليا على بحث ملابسات الجريمة، فيما ترجح التحريات أن جريمة القتل وقعت بدافع السرقة حيث لم يعثر بحوزة السيدة القتيلة على أية أموال. (العربية)
المصدر: العربية
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