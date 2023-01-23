صاحبة أطول لسان في العالم... تعرفوا عليها

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عادة ما تكون عبارة "شخص لسانه طويل" للإهانة، لكن ماذا لو كان للإنسان حقا لسان طويل؟ وليس أي لسان، إنه الأطول في العالم!هل سمعت من قبل عن فتاة تلمس عينيها بلسانها؟ إنها حقا قصة غريبة لفتاة أميركية من ميشيغان تدعى أدريان لويس، لديها واحدة من أطول الألسنة في العالم.يبدو أن الأمر وراثي في عائلتها، فقد كان لعدد من أفراد عائلة والدة أدريان ألسنة طويلة جدا، حيث تقول أدريان: "أشعر كأنني ورثتها، وأصبحت الطفلة الغريبة التي كان عليها أن تمد لسانها".تقول والدتها، التي تملك لسانا طويلا: "كان لجدها لسان طويل جدا، ولسان جدتها لأمها أيضا".لسنوات عديدة، اعتقدت أدريان لويس أن لديها أطول لسان في العالم، على الرغم من أنه لم يكن لديها أطول لسان في التاريخ.