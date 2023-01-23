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منوعات
صاحبة أطول لسان في العالم... تعرفوا عليها
Lebanon 24
23-01-2023
|
23:08
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عادة ما تكون عبارة "شخص لسانه طويل" للإهانة، لكن ماذا لو كان للإنسان حقا لسان طويل؟ وليس أي لسان، إنه الأطول في العالم!
هل سمعت من قبل عن فتاة تلمس عينيها بلسانها؟ إنها حقا قصة غريبة لفتاة أميركية من ميشيغان تدعى أدريان لويس، لديها واحدة من أطول الألسنة في العالم.
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يبدو أن الأمر وراثي في عائلتها، فقد كان لعدد من أفراد عائلة والدة أدريان ألسنة طويلة جدا، حيث تقول أدريان: "أشعر كأنني ورثتها، وأصبحت الطفلة الغريبة التي كان عليها أن تمد لسانها".
تقول والدتها، التي تملك لسانا طويلا: "كان لجدها لسان طويل جدا، ولسان جدتها لأمها أيضا".
لسنوات عديدة، اعتقدت أدريان لويس أن لديها أطول لسان في العالم، على الرغم من أنه لم يكن لديها أطول لسان في التاريخ.
واعتاد الشابة على ذلك تدريجيا، وبدأت مؤخرا في استغلاله لصالحها، حيث تمتلك لويس اليوم قناتها الخاصة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، وتجيب على أسئلة حول لسانها وتعرض بعض الحيل المضحكة.
وتأمل أدريان أن تدرج بصفتها صاحبة أطول لسان في العالم في كتاب غينيس، حيث لم يقاس لسانها بموسوعة التسجيلات حتى الآن. ولا يزال رقم غينيس للأرقام القياسية لأطول لسان في العالم 3.98 بوصة (أكثر من 9.9 سم).
فهل ستحقق أدريان حلمها وتصبح صاحبة "أطول لسان في العالم"؟(RT)
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