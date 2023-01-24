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قتل والدته و3 أشقاء.. رجل يرتكب مجزرة متأثرا بـ"رواية لنجيب محفوظ"!

Lebanon 24
24-01-2023 | 11:37
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قتل رجل عراقي، والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص، فجر الثلاثاء، في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت الشرطة العراقية. وادعى الجاني أنه أقدم على الجريمة بعد قراءته رواية للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رياض العكيلي، مدير المكتب الإعلامي لمحافظ واسط قوله إن الشاب البالغ من العمر 18 عاما، قام بقتل أفراد عائلته في منزلهم في منطقة حي النفط مركز مدينة الكوت بالمحافظة. وأضاف العكيلي أن القتلى هم والدة الشاب وأخ وأختان.
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وأشار إلى أن القاتل، وهو يتيم الأب، ادعى خلال التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه، أنه أقدم على تلك الفعلة متأثرا برواية لنجيب محفوظ، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام العراقية. ولم يوضح المسؤول العراقي اسم الرواية التي كان يشير إليها الشاب.
 
وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان اعتقل وأطلق سراحه في الماضي بتهمة تعاطي المخدرات، وفقا للمصدر. ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير مخدرات.

وكثفت القوات الأمنية عملياتها وباتت تعلن عن ضبط مواد مخدرة أو اعتقال متاجرين بها، بشكل شبه يومي. (العربية) 
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