مقاطع ساخنة وفيديوهات فاضحة.. "أنوش" متهمة بالتحريض على الفجور وهذا ما عُثر عليه في منزلها! (صور)

نشرت صاحبة قناة "أنوش" في مصر المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور تقريرا بعنوان "الروتين اليومي".

وتظهر المتهمة خلالها بملابس مثيرة تبرز جسدها، لجذب المتابعين، قائلة: "أنا مطلقة ولدي طفلين صغار"، موضحة أنها كانت تقوم ببث تلك الفيديوهات لعدم وجود مصدر دخل لها ولأسرتها.

وأكدت المتهمة أنها قامت ببث تلك الفيديوهات بعدما نصحتها إحدى جيرانها بارتكاب ذلك الفعل نظرًا لأرباحه السريعة، وأضافت المتهمة أنها كانت تكسب 2000 دولار في الأسبوع، وكانت تقاسم المبلغ مع الشركة التسويقية التي كانت ترعى مواقع التواصل الخاصة بها.

Advertisement

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، في واقعة ضبط صاحبة قناة "أنوش"، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتي تقوم ببث فيديوهات عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "الروتين اليومي"، وتظهر خلالها بملابس مثيرة تبرز جسدها، لجذب المتابعين وزيادة المشاهدات بمنطقة المعصرة، أن المتهمة كانت تحرض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التحريات، أن رجال الشرطة عثروا على هاتفين محمولين يحتويان على مقاطع ساخنة لها تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، كما عثر بحوزة المتهمة على تحويلات مصرفية من الشركة القائمة على قناتها والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيًا.

وكان تقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش، والتي تمتلك عددًا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحاً إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

وأوضح فرحات أن البلاغ جاء فيه أن تلك القنوات وفقاً لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلاً صريحاً وفعلاً فاضحًا علنيًا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.

وتحفظت جهات التحقيق في مصر على أموال السيدة نبوية التي تطلق على نفسها اسم "أنوش"، وحجزت مجوهراتها، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة معها والتي وجهت لها جهات التحقيق تهم خدش الحياء والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت جهات التحقيق وضع حراسة مشددة على شقتين تملكهما المتهمة نبوية "أنوش" في منطقة حلوان. (وكالات)