"ملكة الأجواء" ستنزل عن عرشها.. طائرات "الجامبو" تودع الأجواء





فآخر طائرة تجارية من طراز "بوينغ 747" ستُسلم لشركة طيران "أطلس إير"، غدا الثلاثاء، في نسختها للشحن التي لا تزال باقية بعد 53 عاما من دخولها الخدمة.

Advertisement

صُممت تلك الطائرة في ستينيات القرن الماضي للوفاء بالطلب على السفر الجماعي وكانت أول طائرة في العالم بممرين وبدن عريض وطابقين لتصبح رمزا للفخامة فوق السحاب. أحدثت طائرة "بوينغ 747"، أول طائرة "جامبو جيت"، ثورة في عالم الطيران على مدى 5 عقود لتنال لقب "ملكة السماوات"، لكنها بصدد التخلي عن عرشها لصالح طائرات ثنائية المحرك أكثر كفاءة.فآخر طائرة تجارية من طراز "بوينغ 747" ستُسلم لشركة طيران "أطلس إير"، غدا الثلاثاء، في نسختها للشحن التي لا تزال باقية بعد 53 عاما من دخولها الخدمة.صُممت تلك الطائرة في ستينيات القرن الماضي للوفاء بالطلب على السفر الجماعي وكانت أول طائرة في العالم بممرين وبدن عريض وطابقين لتصبح رمزا للفخامة فوق السحاب.

لكن ما غير السفر الجوي العالمي حقا كان صفوفها التي بدت وكأنها لا تنتهي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إير فرانس-كيه.إل.إم"، بن سميث، لرويترز "كانت تلك هي الطائرة التي أتاحت الطيران للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.. قبل 747 لم يكن بمقدور الأسرة العادية السفر جوا من الولايات المتحدة إلى أوروبا بتكلفة يمكن تحملها".