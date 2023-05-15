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تلطم وتبكي بشكل هستيري... هذا كا حصل معها (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2023 | 05:00
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انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو لبلوغر مشهورة وهي تتحدث بشكل هستيري عن اكتشاف زواج زوجها من امرأة أخرى.

فقد خرجت البلوغر السورية لمى الأصيل عن صمتها، وذلك بعد أن اكتشفت ارتباط زوجها من أخرى بعد زواج دام لـ 12 عامًا.


وأثارت الأصيل ضجة كبيرة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي بطريقة مبالغ فيها كردّ فعل على زواج زوجها.

وفي بداية الفيديو، هنأت لمى الأصيل زوجها على زواجه قائلة: ألف مليون مبروك، مليون مبروك، مضيفة: أنها انفصلت عنه بعد زواجه من أخرى.

وعن تفاصيل طلاقها من زوجها باسل خير طالبت لمى الأصيل بنصف ثروة زوجها السابق باسل خير، وذلك بحكم حصولها على الجنسية الأميركية، والذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل.
 
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ومن جانبه، رد باسل خير على ادعاءات لمى الأصيل عبر فيديو نشره بموقع إنستغرام، مؤكدًا أنها رفعت عليه دعوى قضائية بالطلاق منذ 3 أشهر، وذلك ما دفعه للزواج من أخرى.

وأشار باسل خير إلى كون علاقته بلمى الأصيل، كانت متوترة بشدة خلال الفترة الأخيرة، وهو في الوقت الحالي يعيش رفقة أطفاله في منزل، ويقضي احتياجات أطفاله دون الحاجة لها.

وتزوجت لمى الأصيل من زوجها باسل خير في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خير من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك ليست أول مشكلة بين الثنائي، حيث واجهت لمى الأصيل وباسل خير العديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة كما رفعت عليه دعوى قضائية، واتهمته بالزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.

ولمى الأصيل تملك الجنسية الأميركية، وتقيم في الولايات المتحدة الأميركية، تقدم محتوى ترفيهي عن حياتها الشخصية، وروتين يومها رفقة أطفالها وزوجها، وتجاوز عدد متابعيها حاجز الـ840 ألف متابع.(العربية) 
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