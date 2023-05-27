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بطريقة غير عادية.. عريس ينتقم من العروس الخائنة ويذلّها أمام الجميع

Lebanon 24
27-05-2023 | 02:00
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أفاد موقع Wales Online، بأن عريساً في بريطانيا، قام بالانتقام من عروسته التي خانته مع الشاهد، أثناء حفل زفافهما.

ووفقا للموقع، علم العريس بأن خطيبته تخونه مع صديقه، لكنه رغم ذلك تكتم على الأمر ولم يقطع علاقته معهما ولم يقم بإلغاء حفل الزواج، وقرر إذلالهما علانية.
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وبعد مراسم الزفاف، تم تنظيم بوفيه ضيافة حضره الأقارب والأصدقاء من الجانبين.
 
وبعد مرور فترة من الوقت، وقف الزوج الجديد وقال للحاضرين: "قبل أن أبدأ حديثي أمامكم، سيتم إحضار الظروف الآن، هل يمكنكم فتحها جميعا".
 
وعند فتح الظروف البريدية، تبين أنها تحتوي على صور حميمة لعروسته مع صديقه المفضل.

بعد ذلك قام العريس بوضع الميكروفون جانباً وغادر الاحتفال مع عائلته، وسط ذهول الحاضرين.

ووفقا للموقع، كان الهدف من تصرف العريس، هو إجبار أقارب العروس على دفع تكاليف الحفل، وهو ما كان عليهم في النهاية القيام به.
المصدر: روسا اليوم
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