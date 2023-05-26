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منوعات

توقعات الأبراج.. ماذا يخبئ لك حظك اليوم؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 23:30
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الحمل
أهدافك التي تصبو إليها ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق بسهولة.


الثور
عليك أن تبني أحلامك على أسس ملموسة وليس على مجرد الوعود.


الجوزاء
يبدي الشريك تفهماً لاتخاذك موقفاً حيادياً تجاه مسألة عائلية.
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السرطان
تحلَّ بالصبر فقريباً سوف تحصد ثمار النجاح والتفوق.
الأسد
مسألة معقدة تُعرض عليك فلا تستعجل في إبداء رأيك.
العذراء
احذر من الاندفاع في مغامرة عاطفية قد تكون مكلفة.
 
الميزان
عليك أن تستشير أصدقاءك في مسألة مهنية استعصت عليك.


العقرب
أنت متردد على الصعيد العاطفي والسبب هو تقلب مزاج الحبيب.


القوس
بصبرك وحكمتك تتمكن من الوصول إلى النتائج التي تبتغيها.
 
الجدي
تبدي حماسة غير مسبوقة للمباشرة في عملك الجديد.
 
الدلو
تتخذ قراراً سريعاً ومتهوراً اليوم قد تكون عواقبه وخيمة.
 
الحوت
فرصة مميزة تحملها إليك النجوم اليوم على طبق من ذهب.
المصدر: لها
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