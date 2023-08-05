بسبب محتوى إباحي.. أصبحت مليونيرة بـ4 سنوات!

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أعلنت لوسي بانكس وهي أم لطفلين أنها أصبحت مليونيرة في غضون 4 سنوات من خلال حسابها الخاص على احدى المواقع التي تقدم خدمات اباحية، لكنها اعترفت أن ذلك كلفها بعض العلاقات والصداقات.وكشفت لوسي ان "نجاحها الهائل على موقع المحتوى للبالغين ادى الى خلافها مع الكثير من الاصدقاء".وتابعت: "لقد شعرت بسوء شديد، لكن جانبًا آخر في داخلي اكد لي انني لم أفعل شيئاً شخصيًا لهم، بل ما زلت نفس الشخص".وأضافت لوسي ان "عائلتها نبذتها أيضًا، حيث رفض بعض الأقارب التحدث معها لمدة عامين تقريبًا"، مشيرةً الى أن ما دفعها للبقاء على منصة البالغين هو إنشاء مستقبل مالي آمن لابنيها".وقالت بانكس، إنها "مرت بظروف قاسية لم تتمكن فيها من دفع الإيجار، لذا اضطرت إلى بدء خطة سداد لدفع الرسوم المدرسية لأطفالها"، مضيفةً انه "كان لديها صديقة ناشطة على الموقع، شجعتها على انشاء حساب خاص بها.وتمتلك لوسي الآن أكثر من 500 مشترك على المنصة وغالبًا ما تكسب أكثر من 3000 دولار يوميًا، مما أدى إلى حصولها على أكثر من مليون دولار في 4 سنوات فقط.(lbci)