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"بابون" يجول في شوارع السعوديّة... أمسك بهرة وعذّبها! (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2023 | 14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قردا يتجول في حي السلي في العاصمة السعودية الرياض.
وشارك الكثير من مستخدمي موقع "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يُمسك بهرة ويُعذّبها.
وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى أن القرود الموجودة في الرياض نتجت عن الاقتناء غير المرخص.

وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان". (سبوتنيك)
 
 
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