مسلسلات خطفت «الترند».. أبرز مسلسلات عام ٢٠٢٣

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المسلسل من بطولة: باسل خياط، رزان جمال، سارة أبي كنعان، نيقولا معوض، رندة كعدي، ورفيق علي أحمد.

احتكرت بعض الأعمال الدرامية مؤشر محرك البحث «غوغل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت «الترند» الأول في العديد من الدول العربية، بسبب بحث الملايين عن تفاصيل خاصة بهذه الأعمال.وتنوّعت الأعمال الخاصة بعام ٢٠٢٣، منها المصرية، والتركية، بالإضافة إلى الأعمال اللبنانية-السورية المشتركة.مسلسلات مصرية:«الفريدو»:على الرغم من عدم عرضه حتى الآن، فإن مسلسل «الفريدو» اكتسح مؤشر البحث «غوغل»، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد عرض الإعلان الترويجي، والبوستر الخاص به.وتدور أحداث المسلسل حول قصص حب مأخوذة من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة: إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، إنجي كيوان، ومحسن صبري، وعدد آخر من الفنانين."سفاح الجيزة":يتكون مسلسل «سفاح الحيزة» من 8 حلقات فقط، ويمكن مشاهدته في ليلة أو ليلتَيْ عطلة نهاية الأسبوع، وتدور أحداثه المستوحاة من قصة حقيقية حول سفاح، يقرر أن يُنهي حياة كل ما يحاول تعكير صفوه بطريقة وحشية، حتى تكتشف جرائمه، وتقبض الشرطة المصرية عليه؛ لتكتشف المزيد من الجرائم والوقائع التي تقشعر لها الأبدان.والمسلسل من بطولة أحمد فهمي، راكين سعد، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، باسم سمرة، حنان يوسف، وداليا شوقي."سيب وأنا اسيب":على مدار الشهر الماضي، احتل كل من: النجمة الشابة هنا الزاهد، والفنان أحمد السعدني، محرك البحث «غوغل»، بعد عرض المسلسل الكوميدي «سيب وأنا اسيب»، الذي تدور قصته حول زوجين مختلفين تمامًا، هما: «إبراهيم» الذي يعمل ميكانيكياً بعد تخرجه في كلية الهندسة، وزوجته «نبيلة» التي تسعى لتحقيق أحلام عدة في حياتها، لذلك تقرر الهرب من زوجها، والتوجه إلى لبنان حتى تصبح أشهر مصممة أزياء في الوطن العربي و«بلوغر» أيضًا، ما يضعها في العديد من المواقف الطريفة مع زوجها، عند عودتها إلى مصر.وابطال المسلسل هم كل من: هنا الزاهد، أحمد السعدني، آية سماحة، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، يارا جبران، محمود البزاوي، هنا مهنا، ودنيا سامي."ليه لأ":قدمت الفنانة نيللي كريم الموسم الثالث من مسلسل «ليه لأ»، الذي يحقق نسب مشاهدة عالية، منذ طرحه للمرة الأولى عام 2020، وجسدت نيللي في القصة الثالثة دور الأم المطلقة، وما تتعرض له في المجتمع المصري، عندما تبدي رغبتها في الزواج مرة أخرى.ويشارك نيللي كريم في البطولة، كل من صلاح عبدالله، أحمد طارق، عايدة رياض، معتز هشام، نادين، أمير صلاح، وفريدة رجب.مسلسلات تركية:"الطائر الرفراف":تدور أحداث المسلسل التركي «الطائر الرفراف»، المعروف عربياً باسم «فريد»، في إطار درامي رومانسي مشوق، جعله يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، ويتصدر محركات البحث عند عرض كل حلقة جديدة من حلقاته، وتدور أحداث المسلسل حول الشاب «فريد» المدلل في عائلته، الذي بعدما يعود من دراسته في الخارج، يقرر جده أن يزوجه حتى يصبح شخصاً مسؤولاً.والمسلسل من بطولة ميرت رمضان، عفراء ساراتش، تحسين تيكندور، غولشين سانتير أوغلو، إيمري ألتوغ، إرسين أريتشي، وبيريل بوزام."المتوحش":ومن بين المسلسلات التركية التي خطفت أنظار المتابعين مسلسل «المتوحش»، الذي يدور حول الطفل «يامان»، الذي يختطف من عائلة عريقة، ويترك في الشارع، لكن بعد سنوات يعود إلى أهله، ويحدث كل ذلك في إطار من الدراما، والتشويق المميز للغاية.«المتوحش» من بطولة خالد أوزغور ساري، سيماي بارلاس، يورداير أوكور، بيرتان أصلاني، شيبنام حسان إيزوغي بيلغتش، دولوناي سويسيرت، عثمان ألكاش، ورامز مللا موسى."حجر الأمنيات":حجر الأمنيات من المسلسلات التركية التي تدور في فترة ثمانينيات القرن الماضي، حيث يعيش «مصطفى» حياة صعبة، وتزداد صعوبة حياته بعد وفاة زوجته، ويغضب على الظروف الاقتصادية والسياسية المُعقدة التي تشهدها البلاد، ويقف أمام الحكام، ليتم حبسه، وتتغير حياته في يوم وليلة.ويقدم دور البطولة، النجم التركي الشهير صالح بادمجي، بمشاركة هازال سوباشي، أوزان دولوناي، بيريهان سافاش، أوزجي أوزبيرك، وتيومان كومباراجباشي.مسلسلات لبنانية:"كريستال":تدور أحداث مسلسل «كريستال» اللبناني، المأخوذ عن مسلسل تركي، حول «عليا» مصممة الأزياء، التي تضطر للعودة من الخارج إلى وطنها، لتنفيذ وصية والدها، والحصول على الميراث، لكن أثناء وجودها تقع في حب «جواد»، الذي تحبه «فايا»، ابنة الحارس الخاص لـ«عليا» في نفس الوقت، ما يزيد الصراع الكوميدي والشرس بين الفتاتين.«كريستال» من بطولة: محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطا الله، لين غرة، رولا حمادة، أنجو ريحان، وخالد شباط."الثمن":يناقش مسلسل "الثمن" أحداثاً مميزة للمهندسة «سارة»، التي تضطر للعمل بأكبر شركة هندسية في لبنان، بسبب احتياجها للمال لإجراء عملية جراحية خطيرة لنجلها، وتضطر «سارة» لإقامة علاقة مع مدير الشركة «زين»، مقابل الحصول على المال، وبعد ذلك تتطور الأحداث بينهما، وتزداد تشابكاً وتعقيداً."ستيليتو":على مدار 3 أشهر، تمكن المسلسل اللبناني «ستيليتو» من تصدر محرك البحث «غوغل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحداثه المثيرة والمميزة بين 4 صديقات، كل منهن تكره الأخرى، وتكيد لها المكائد منذ الطفولة، حتى تقع جريمة قتل في المجمع السكني، الذي تعيش فيه الأربع صديقات، وتبدأ الأحداث في الغموض والإثارة، حتى اكتشاف القاتل.«ستيليتو» من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين والسوريين، منهم: كاريس بشار، قيس شيخ نجيب، ديمة قندلفت، سامر المصري، ندى أبو فرحات، ريتا حرب، نور علي، راما زين العابدين، كارلوس عازار، وبديع أبو شقرا.