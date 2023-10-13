أفضل مواقع كورسات مجانية عالمية للتعلم عند بعد

يبحث الكثيرون عن مواقع التعليم المجانية إما أملًا في مزيد من التخصص بعلم ما، او لاستكمال ما تم دراسته بالجامعة وتعذر الحضور النظامي لأسباب مادية أو إجتماعية، حيث تتميز الدراسة عبر الانترنت بالعديد من المميزات.

تساعدك مواقع التعليم المجانية عبر الإنترنت على:

تعلم الدورات التدريبية في مكانك المريح.

يمكنك المفاضلة بين مواقع الكورسات والدورات للوصول لأفضل الجامعات.

يمكنك تعلم موضوع معين دون الكثير من الرسوم وتكاليف الانتقال.

تقدم هذه المواقع العديد من الملفات الصوتية والفيديو والمقالات والكتب الإلكترونية لزيادة معرفتك.

تمكنك المنصات من تعلم أفضل الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت.

• أفضل مواقع التعليم المجانية عبر الإنترنت :

1. كورسيرا Coursera

هو أحد أفضل مواقع التعليم المجانية، يقدم دورات MOOCs من جامعات معروفة. تحتوي جميع دورات كورسيرا على محاضرات فيديو مسجلة مسبقًا يمكنك مشاهدتها عندما يكون ذلك مناسبًا لك. لدى كورسيرا برامج مع الجامعات تسمح لك بالحصول على درجة الماجستير أو تخصصات أخرى، ويقدم هذا الموقع برامج مجانية من المؤسسات المعتمدة. تم تصميم الدورات المتاحة على هذه المنصات من قبل الجامعات الرائدة.

2. يوديمي Udemy

عبارة عن منصة رائدة عبر الإنترنت تساعدك على إنشاء دورات تدريبية لفئات مثل الأعمال والتصميم والتسويق وما إلى ذلك، ومن خلالها يمكنك تطوير مهارات جديدة وتحقيق أهدافك من خلال التعلم من المكتبة الواسعة للدورات التدريبية المتنوعة. يتم تدريس المواد المتوفرة في Udemy من خلال تعليمات الخبراء، ويمكن الاطلاع على الخطوط العريضة للدورات على جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت. لا تحتاج إلى أي مؤهل مسبق لأخذ أي دورة.

3. يوداستي Udacity

تساعدك منصة Udacity التعليمية عبر الإنترنت على إنشاء دورات تدريبية في العديد من الفئات مثل التطوير والأعمال والتصميم والتسويق، ويتم تدريس الدورات المتوفرة في Udacity بواسطة مدربين خبراء. يمكن للطلاب أيضًا تطوير مهارات جديدة وتحقيق أهدافهم من خلال التعلم من المكتبة الواسعة للدورات المتنوعة.تقدم Udacity دورات تدريبية ذات نوعية جيدة، حيث يُساعدك الموقع على الاستعداد لمقابلات العمل .

4. سكيل شير Skillshare

هي منصة عبر الإنترنت تركز على التعليم، تتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بتصميم الرسومات وعلوم البيانات والتجارة الإلكترونية والتحليلات وما إلى ذلك. ويساعدك هذا الموقع في العثور على الفصول الدراسية المصممة للحياة الواقعية، ويتم تدريس الفصول الدراسية في Skillshare بواسطة مبدعين حقيقيين. يمكنك الانضمام إلى الدورات للتعلم من أي جهاز. يساعدك على تحقيق نمو عملك دون أي متاعب.

5. ميمرايز Memrise

هو موقع تعليمي للبالغين يقدم تجربة تعليمية متخصصة. يمكن الوصول إلى الموقع بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والهولندية، والموقع يقدم دراسات بالفن والأدب والرياضيات والعلوم والتاريخ والمزيد. يمكن الوصول إلى Memrise من أجهزة iOS وAndroid. ، ويتضمن الموقع تحديات تزيد من خبرتك التعليمية.

6. أكاديمية خان Khan Academy

يقدم الموقع مواضيع متعمقة، ومن ثمّ فهو مفيد لمطابقة أهدافك التعليمية، ويمكنك اختيار هذا الموقع لتخصيص تجربة التعلم الخاصة بك، حيث يمكن استخدام هذه المنصة المجانية للمتعلمين والمعلمين. يتضمن الكثير من تمارين التعلم. موارد هذا الموقع متاحة عبر الإنترنت وكذلك التطبيق، كما أن محتوى أكاديمية خان متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والمزيد. يقدم محاضرات فيديو مدمجة يتم مشاهدتها على موقع YouTube.