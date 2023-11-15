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مصر.. الكشف عن جنسية السائح المتحرش محور فيديو "هذه أرض إسرائيل"

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:30
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كشف موقع القاهرة 24 المصري عن بيانات السائح الأجنبي الذي دخل في مشادة مع فتيات مصريات وزعم أن أرض دهب أرض إسرائيلية، ووجه لهم عبارات مسيئة.

 

وأكد مصدر مسؤول بدهب، أن السائح يدعى أندرية سيلوستر بولندي يهودي الجنسية، مواليد شهر أبريل عام 1989، بمنطقة ايتا بولسكا، بجمهورية بولندا، وكان يقيم بمنطقة الزرنوق بمدينة دهب، وقت تحرشه بفاتتين أثناء تواجدهم على الشاطئ.

 

وكشف المصدر أن منطقة الزرنوق منطقة شاليهات وفيلل، ويفضل بعض السائحين الإقامة بها، نظرا لانخفاض أسعارها، عن الفنادق الموجودة بالمدينة.

 

وأكد المصدر أن جهات التحقيق مازالت تباشر الإجراءات القانونية تجاه السائح.

  

وأكد المصدر أنه لا يوجد أيضا سائح إسرائيلي أو من يهود 48 في مدن خليج العقبة وهي "طابا، نويبع، دهب، شرم الشيخ"، وهو ما يؤكد كذب إدعاء السائح صاحب واقعة المتحرش بالفتاتين بمدينة دهب وأنه ليس إسرائيليًا ولكنه يحمل جنسية أخرى.

 

وكانت جهات التحقيق بنويبع، قد بدأت التحقيق مع السائح الأجنبي الذي تقدمت فتاتان ببلاغ عن تحرشه بهما ونبذهما بألفاظ جارحة، مدعيا أنه على أرض إسرائيلية وليست مصرية، وذلك بعد أن تم القبض عليه عقب تقدم الفتاتين ببلاغ ضده.

 

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