قناة عبرية تسارع لحذف أغنية رددها أطفال إسرائيليون... ماذا تقول كلماتها؟ (فيديو)

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية أغنية بمناسبة يوم الطفل العالمي، يقوم أطفال بغنائها، وتطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه.

وظهر أطفال تراوحت أعمارهم بين 6 - 12 عاما، في الأغنية التي حذفت لاحقا، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023".

وورد في بعض كلمات الأغنية التالي: "مساء خريف على سواحل غزة



المقاتلات تقصف، دمار، دمار



قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود



اقضوا على حاملي الصليب المعكوف



لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر



سنعود إلى منازلنا آمنين



سنقضي عليهم خلال عام كامل



ثم سنحرث حقولنا



وسنذكرهم جميعا".