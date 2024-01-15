سقوط "امبراطور الذهب" في مصر.. معلومات خطيرة تُكشف عن أسواق الذهب

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ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة بمحافظة القاهرة، حيث اتُهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب، وسط ارتفاع أسعارها بالسوق المصرية، وذلك بعدما داهمت محلاته في منطقة الجمالية غرب العاصمة القاهرة أمس الأحد.ويلقب المتهم بـ "إمبراطور الذهب" في مصر، حيث يمتلك العديد من المحلات التجارية للذهب على مستوى البلاد، كما يُعد شخصًا مؤثرًا في سوق الذهب المصري.وذكرت المصادر أنه تم العثور على كمية كبيرة من الدولارات بحوزة المتهم داخل أحد محلاته التجارية بمنطقة الجمالية، مؤكدة أن هناك ما يدور بين الصاغة في المنطقة حول مشاركة المتهم في استثمارات في جبل السكري، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في مصر.