مصنوع من عظامٍ بشريّة.. مخدر "الزومبي" يغزو أفريقيا

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يثير عقار جديد يطلق عليه "كوش" حالة قلق واسعة بعدد من دول غرب أفريقيا، لا سيما في سيراليون، حيث يُقدر أنه يقتل حوالي عشرة أشخاص كل أسبوع، ويدخل الآلاف إلى المستشفى، وفقا لموقع "ساينس أليرت".ويتسبب العقار، الذي يستعمله في الغالب شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، في حالات خطيرة، مثل فقدان الوعي والانفصال التام عن الواقع، وأضرار نفسية وجسدية خطيرة أخرى، تحول متعاطيه إلى "زومبي".ويتكون عقار كوش، من مزيج من القنب الهندي والفنتانيل ومادتي الترامادول والفورمالديهايد، بحسب المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن تقارير تتحدث عن إضافة عظام بشرية مطحونة إلى هذه المكونات.وأوضح المصدر ذاته، أن العصابات الإجرامية المحلية تقوم بترويج المواد التي تستعمل في تشكيل هذا العقار، لافتا إلى أن "بعضها لها مصادر دولية".أما بالنسبة لعظام الإنسان، يذكر الموقع ألا إجابة نهائية بشأن استعمالها في العقار، أو أيضا مصدرها، والسبب وراء دمجها في خليط "كوش".ونقل الموقع عن أشخاص، قولهم إن لصوص القبور يوفرون العظام البشرية من جثث موتى، ذاهبين إلى أن استعماله يرجع إلى مستوى الكبريت المرتفع في العظام والذي يمثل مخدّرا قويا.وتم الإبلاغ، عن رصد عقار "كوش" في كل من غينيا وليبيريا، اللتين تشتركان في حدود برية مع سيراليون، مما يجعل تدفق المخدرات إليها وفقا لساينس أليرت.(الحرة)