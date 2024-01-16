18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مصنوع من عظامٍ بشريّة.. مخدر "الزومبي" يغزو أفريقيا
Lebanon 24
16-01-2024
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
يثير عقار جديد يطلق عليه "كوش" حالة قلق واسعة بعدد من دول غرب أفريقيا، لا سيما في سيراليون، حيث يُقدر أنه يقتل حوالي عشرة أشخاص كل أسبوع، ويدخل الآلاف إلى المستشفى، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
ويتسبب العقار، الذي يستعمله في الغالب شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، في حالات خطيرة، مثل فقدان الوعي والانفصال التام عن الواقع، وأضرار نفسية وجسدية خطيرة أخرى، تحول متعاطيه إلى "زومبي".
Advertisement
ويتكون عقار كوش، من مزيج من القنب الهندي والفنتانيل ومادتي الترامادول والفورمالديهايد، بحسب المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن تقارير تتحدث عن إضافة عظام بشرية مطحونة إلى هذه المكونات.
وأوضح المصدر ذاته، أن العصابات الإجرامية المحلية تقوم بترويج المواد التي تستعمل في تشكيل هذا العقار، لافتا إلى أن "بعضها لها مصادر دولية".
أما بالنسبة لعظام الإنسان، يذكر الموقع ألا إجابة نهائية بشأن استعمالها في العقار، أو أيضا مصدرها، والسبب وراء دمجها في خليط "كوش".
ونقل الموقع عن أشخاص، قولهم إن لصوص القبور يوفرون العظام البشرية من جثث موتى، ذاهبين إلى أن استعماله يرجع إلى مستوى الكبريت المرتفع في العظام والذي يمثل مخدّرا قويا.
وتم الإبلاغ، عن رصد عقار "كوش" في كل من غينيا وليبيريا، اللتين تشتركان في حدود برية مع سيراليون، مما يجعل تدفق المخدرات إليها وفقا لساينس أليرت.(الحرة)
المصدر: الحرة
Advertisement
الأكثر قراءة
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
14:56 | 2024-01-15
15/01/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
10:11 | 2024-01-15
15/01/2024 10:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
16:25 | 2024-01-15
15/01/2024 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!
Lebanon 24
"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!
12:00 | 2024-01-15
15/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
14:00 | 2024-01-15
15/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:15 | 2024-01-16
ما صحة عرض فيلم "المومياء" وسط الصحراء في مصر؟
03:30 | 2024-01-16
جريمة بشعة في مصر.. عنّف طفلته إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة
02:27 | 2024-01-16
لحظات مرعبة عاشها.. كاميرا توثّق غرس أسنان تمساح برأس غواص(فيديو)
00:45 | 2024-01-16
في بريطانيا.. تكاليف الجنازة تدفع بالمواطنين إلى حرق جثث الموتى بدل دفنها!
00:31 | 2024-01-16
أخطر عصابة لسرقة الأموال في قبضة الأمن.. استخدموا هذا التطبيق للايقاع بالضحايا
23:29 | 2024-01-15
"الاثنين الأزرق"... تعرفوا على أكثر أيام العام كآبة
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 14:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24