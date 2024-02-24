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أصوات جنسية غريبة خلال مقابلة على الراديو.. هذا ما حدث!

Lebanon 24
24-02-2024 | 02:00
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تفاجأ مستمعو إذاعة "بي بي سي 1" صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد سماع "أصوات جنسية" على موجات الأثير.
وانضم الممثل الكوميدي جو ليسيت إلى مقدم البرنامج الصباحي غريغ جيمس في عرض الإفطار الخاص به عندما تلقوا مكالمة من مستمع يُدعى لويس.
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وبعد فترة وجيزة من الصمت، شغل المستمع بصوت عالٍ أصوات شريط جنسي، مما دفع غريغ، الذي كان منزعجًا بشكل مسموع، ليقول: "أوه، حسنًا"، عندما أنهى المكالمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هيئة الإذاعة البريطانية خطأً، حيث تم بث المقطع الصوتي نفسه خلال حلقة من برنامج Match of the Day على قناة BBC One الشهر الماضي. (lbci)

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