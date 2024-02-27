"سميت الفاكهة باسمه".. ما حقيقة صورة "طائر الكيوي"؟

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات صورة يزعم ناشروها أنها لطائر تشبه ألوانه ثمرة الكيوي. إلا أن الصورة في الحقيقة مركبة.

ويتضمن المنشور صورة قيل إنها حقيقية لطائر الكيوي.

ويعد هذا الطائر العصفور المقدس لشعوب الماوري الأصليين في نيوزيلندا وهو اليوم رمز وطني للبلاد.

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يعيش نحو 26 ألف كيوي بني في طبيعة نيوزيلندا، وهو من الطيور التي لا تستطيع الطيران نظرا لقصر جناحيها، ولها أرجل طويلة نسبيا قوية في نفس الوقت تساعدها على الجري السريع للهرب من أعدائها. يعيش نحو 26 ألف كيوي بني في طبيعة نيوزيلندا، وهو من الطيور التي لا تستطيع الطيران نظرا لقصر جناحيها، ولها أرجل طويلة نسبيا قوية في نفس الوقت تساعدها على الجري السريع للهرب من أعدائها.

ويعتبر طائر الكيوي من أغرب الكائنات الحية فهو الطائر الوحيد الذي يملك شعرا بدلا من الريش وعندما يبني عشه فهو لا يبنيه فوق الأشجار أو بين الصخور كما تفعل جميع فصائل الطيور تقريبا، بل يبنيه تحت الأرض على شكل خندق.

صورة مركبة

إلا أن الصورة المنشورة على أنها لطائر الكيوي مركبة.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصلية منشورة في موقع "ويكيبيديا" يظهر فيها شكل الطائر الحقيقي وألوانه، وهي لا تتطابق مع ثمرة الكيوي كما بدا في المنشور.

وقد وزعت وكالة فرانس برس فيديو يظهر هذه الطيور بشكل أوضح. (الحرة)