Advertisement

منوعات

سارع لانقاذ حبيبته من الغرق.. مصير كارثي كان بانتظار الثنائي!

Lebanon 24
26-06-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1216350-638550331079570606.jpg
Doc-P-1216350-638550331079570606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاقى ثنائي حتفه بالقرب من شلالات آنجل في فنزويلا.

وفي التفاصيل، توفي الرجل أثناء محاولته إنقاذ حبيبته من الغرق وعثرت عليه الشرطة ميتًا بجانبها في المياه بالقرب من شلالات آنجل، خارج منتزه يوسمايت الوطني.
Advertisement

وتلقى الضباط "مكالمة طارئة" بشأن العثور على "شابة بحالة غير مستجيبة" في المياه بالقرب من آنجل فولز وعندما وصل الضباط، تأكدوا من وفاتها في مكان الحادث.

وقال مكتب الشرطة إن فرق البحث والإنقاذ، عثرت أيضًا على عناصر دفعتهم إلى الاعتقاد بأن الرجل قد يكون مفقودًا أيضًا ولكنهم في النهاية عثروا عليه في المياه أيضًا.

وحذّر مكتب عمدة مقاطعة ماديرا المتنزهين لاتخاذ "المزيد من الحذر" عند المشي حول المياه، خاصة وأن "الصخور قد تعرّضهم للانزلاق وخطوة واحدة يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

وحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ماديرا هويتي الثنائي، وهما مونيكا ليديسما وجيمس هول، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا. (lbc)
سارع لانقاذ حبيبته من الغرق في النهر... مصير كارثي كان بانتظار الثنائي!
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2024-06-26
09:46 | 2024-06-26
07:19 | 2024-06-26
05:45 | 2024-06-26
04:45 | 2024-06-26
04:14 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24